На Ямале начался отопительный сезон
Гыда, Ямало-Ненецкий АО, 23 августа, 2019, 13:00 — ИА Регнум. На Ямале стартовал отопительный сезон. Начался он в посёлке Гыда Тазовского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Ямалкоммунэнерго».
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Тепло
Ресурсники запустят систему отопления после непродолжительного летнего перерыва, который длился всего месяц.
Теплоноситель в первую очередь запущен в школу-интернат. Затем к теплу подключат детские сады и больницы. Жилой фонд в подключении третий в очереди.
В АО «Ямалкоммунэнерго» отмечают, что в 2018 году отопительный сезон в селе Гыда стартовал 19 августа.