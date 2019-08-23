Гыда, Ямало-Ненецкий АО, 23 августа, 2019, 13:00 — ИА Регнум. На Ямале стартовал отопительный сезон. Начался он в посёлке Гыда Тазовского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Ямалкоммунэнерго».

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Ресурсники запустят систему отопления после непродолжительного летнего перерыва, который длился всего месяц.

Теплоноситель в первую очередь запущен в школу-интернат. Затем к теплу подключат детские сады и больницы. Жилой фонд в подключении третий в очереди.

В АО «Ямалкоммунэнерго» отмечают, что в 2018 году отопительный сезон в селе Гыда стартовал 19 августа.