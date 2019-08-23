Гай, Оренбургская область, 23 августа, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Свой 60-летний юбилей и День шахтера ПАО «Гайский ГОК» отметило вводом в опытно-промышленную эксплуатацию одного из самых значимых объектов последних лет. Сегодня, 23 августа, была торжественно запущена главная вентиляционная установка нового шахтного ствола «Северная Вентиляционная 2» мощностью 600 кубометров воздуха в секунду. С ее помощью будут проветривать горизонты, расположенные ниже отметки 990 метров.

Пресс-служба УГМК Запуск

Пресс-служба УГМК Описание

Горизонты подземного рудника уходят все глубже, и для их жизнеобеспечения, улучшения условий труда работников подземного рудника и шахтостроительного управления необходимо увеличивать мощности по снабжению воздухом и проветриванию.

Новые производственные объекты совместным нажатием символической кнопки запустили врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

Пресс-служба УГМК На церемонии

Пресс-служба УГМК Пуск

«В этом году затраты, связанные с капитальным строительством на Гайском ГОКе, составляют порядка 6 млрд рублей — впервые в истории предприятия такие существенные инвестиции, — отметил генеральный директор УГМК Андрей Козицын. — На поверхности мы видим только вентиляторную установку, это лишь малая часть, вся основная инфраструктура скрыта под землей. Этот объект — результат огромного интеллектуального труда наших горняков, которые круглогодично заняты своим серьезным делом. Низкий поклон им и благодарность!»

К проходке шахтного ствола «Северная Вентиляционная 2» ГГОК приступил в конце 2016 года. Работы велись в сложных геологических условиях. Шахтостроители опустились до отметки 1285-го метра. Средняя производительность проходки составляла 35 погонных метров в месяц, на поверхность было поднято порядка 51,5 тысячи кубометров горной массы.

Пресс-служба УГМК Приветственное слово

Горняки выполнили сопряжения (соединения) с тремя горизонтами подземного рудника — на отметках 1075-го, 1230-го и 1310-го метра. Параллельно с проходческими работами велось укрепление ствола диаметром 8,1 метра слоем бетона. Завершающей стадией строительства ствола шахты «Северная Вентиляционная 2» стала его сбойка с вентиляционным каналом главной вентиляционной установки.

«Так мы объединили две составные части шахты — наземные и подземные сооружения — в одно целое, — рассказал главный инженер ПАО «Гайский ГОК» Николай Ефимов. — По стволу и вентиляционному каналу будет двигаться поток отработанного воздуха из шахты. Ввод в эксплуатацию шахты «Северная Вентиляционная 2» (третья по количеству вентиляционных шахт) является для всех нас важной производственной задачей».

Здание вентиляционной установки возведено рядом с копром шахты. Его фундамент базируется на 424 буронабивных сваях, которые уходят на глубину 21 метра. Бетон для них изготавливался на площадке ремонтно-строительного участка ГОКа. На свайном поле установлены ростверки — арматурный каркас под фундамент здания. Это сделано для того, чтобы обеспечить промышленному объекту прочную, устойчивую и долговечную основу.

От ствола шахты отходит диффузор — расширяющийся канал для потока воздуха. Продольные бетонные перегородки делят его на два канала, каждый из которых в свою очередь делится еще на два — всасывающий и нагнетательный каналы вентиляционной установки главного проветривания. По ним будет перемещаться воздух из шахты. Диаметр рабочего колеса главной вентиляционной установки — 4,7 метра.

С вводом в эксплуатацию новой вентиляционной шахты количество подаваемого воздуха на горизонты увеличится в полтора раза.

Еще одним значимым мероприятием сегодня стала торжественная церемония запуска в работу ствола шахты «Эксплуатационная». Это событие также приурочено к 60-летнему юбилею ПАО «Гайский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) и Дню шахтёра. Объект введён в опытно-промышленную эксплуатацию после реконструкции, которая длилась с 2011 года. Ствол шахты был углублен с 830-го до 1421-го метра. Объект нажатием рычага запустили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

Пресс-служба УГМК Запуск

«Запуск ствола шахты «Эксплуатационная» — это подарок не только горнякам, но и целому городу. От бесперебойной работы этого объекта, на реконструкцию которого было потрачено много сил и времени, зависит развитие Гайского ГОКа и всей нашей компании, а также процветание целой территории. Поздравляю всех с этим важным событием и с праздником!» — обратился к участникам церемонии Андрей Козицын.

Завершающим этапом большого проекта стал монтаж нового подъемного оборудования — скиповой шахтной подъемной машины (ШПМ), изготовленной на Уралмашзаводе (г. Екатеринбург). Она заменила исчерпавшую свой срок эксплуатации существующую подъемную машину.

Пресс-служба УГМК Коллектив

«Ввод в эксплуатацию первой шахтной подъемной машины отечественного производства — новый этап для всей российской отрасли тяжелого машиностроения. Мы благодарных генеральному директору компании УГМК Андрею Анатольевичу Козицыну и коммерческому директору компании Игорю Геннадьевичу Кудряшкину за то, что они верят в нас, в наши компетенции, доверяя производство оборудования для своих ключевых объектов. Помощь и поддержка специалистов холдинга, которую мы получили на всех этапах производства, очень ценны для нас — вместе мы создали первую в России шахтную подъемную машину», — сказал присутствующий на мероприятии генеральный директор ООО «УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.

Скиповое подъемное оборудование предназначено для выдачи горной массы с горизонта 1310-го метра. Монтажные работы велись на каждой из отметок 104-метрового копра шахты «Эксплуатационная». На отметке «+54» метра было смонтировано электрооборудование управления скиповой машины, проложены кабельные трассы. На отметке «+68» установлен отклоняющий шкив. На самой высокой точке «+83» расположилась вся механическая часть подъемной установки. В настоящее время ведется отладка работы оборудования.

Пресс-служба УГМК На торжественной церемонии

Шахтная подъемная машина оборудована двумя скипами (коробами) грузоподъемностью 50 тонн каждый. На оборудовании навешены восемь подъемных канатов диаметром 50,5 мм вместо предыдущих 45,5 мм. Проектная скорость движения скипов составит порядка 16 метров в секунду.

Напомним, новая шахтная подъемная машина — самая крупногабаритная машина на российском рынке: диаметр канатоведущего шкива составляет 5 метров. ШПМ оснащена двумя двигателями мощностью 5,5 МВт каждый, гидравлической тормозной системой, системой аппаратного управления и шахтно-стволовой сигнализацией. В подъемной установке предусмотрен высокий уровень автоматизации: машина имеет современную систему управления, разработанную отечественными программистами, с визуализацией всех технологических параметров работы на пульте оператора, необходимыми защитами и блокировками, которые позволят избегать ошибок в работе оборудования и персонала.

«Наша машина максимально экономична с точки зрения расхода электроэнергии, что в итоге позволит уменьшить себестоимость производства конечной продукции ГОКа, а оснащение машины гидравлической тормозной системой значительно улучшает технологическое управление добычей и повышает уровень безопасности работ», — говорит главный конструктор ШПМ Уралмашзавода Рустам Мухаметдинов.

Подъемную машину специалисты Уралмашзавода спроектировали с учетом потребностей Гайского ГОКа. ШПМ установлена на имеющийся фундамент в копре и встроена в существующие помещения.

До реконструкции руда по стволу выдавалась с горизонта 750-го метра в объеме 4,5 млн тонн в год. После окончания работ сырье будет поступать с отметки 1340 метров в таком же объеме и больше. Бесперебойную работу дозаторно-загрузочного комплекса ствола шахты «Эксплуатационная» должен обеспечить дробильно-конвейерный комплекс «Рудный тракт — 2». Первый этап строительства этого объекта шахтостроители комбината завершили в августе 2019 года.

Также в этот день предприятие торжественно запустило в эксплуатацию главную вентиляционную установку нового шахтного ствола «Северная Вентиляционная 2» мощностью 600 кубометров воздуха в секунду. С ее помощью будут проветривать горизонты, расположенные ниже отметки 990 метров.