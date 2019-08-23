Лондон, 23 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Британская компания Auto Trader, которая занимается онлайн-продажами авто, установила в центре Лондона первый автомат по продаже машин. Об этом сообщает Carscoops.

Carscoops.com автомат по продаже авто

Для создания этого автомата команде из шести инженеров потребовалось только три месяца. Он представляет из себя помещение с прозрачными стенами, терминал для бесконтактной оплаты. Кроме того, автомат оборудован автоматическими дверями.

На продажу выставлена только одна модель — Renault Zoe. Стоит отметить, что этот французский компактный автомобиль считается самым продаваемым электрокаром на британском рынке.

Установка позволяет совершать покупки на сумму до 21 000 фунтов стерлингов (1,68 млн рублей) и, разумеется, «без торга», то есть вы можете просто купить и уехать. Клиент при этом может быть уверен, что ему предложили оптимальную цену, без накруток от дилеров и недобросовестных продавцов.

Напомним, в июне 2019 года французская компания Renault представила обновлённый электрокар Zoe 2020.

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