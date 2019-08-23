Сухум, 23 августа, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Делегация Донецкой народной республики прибыла в Абхазию в качестве международных наблюдателей за выборами. 22 августа делегацию ДНР принял в парламенте Абхазии принял спикер народного собрания Валерий Кварчия. Об этом сообщает АпсныПресс.

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«Мы поддерживаем народ Абхазии в его стремлении к демократическим ценностям, к свободе и справедливости. Хотим пожелать, чтобы выборы прошли прозрачно, честно, и чтобы народ выбрал президентом того человека, который приведет страну к процветанию и благополучию», — заявил заместитель председателя комитета народного совета ДНР по гражданскому и арбитражному законодательству Александр Быкадоров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на выборы президента Абхазии приедут более 50 международных наблюдателей — представители различных стран Европы, Китая, Венесуэлы, Никарагуа, Турции.

Выборы в Абхазии состоятся 25 августа.