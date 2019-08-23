Москва, 23 августа, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Большинство жителей России (57%) в случае болезни сами себе подбирают лекарства, не обращаясь к врачам. 19% избегают врачей, показал опрос, проведенный в рамках проекта «Здоровье Mail.ru».

guvo59 Лекарства

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Обращаются врачам только при странных симптомах или тяжелом состоянии 74% опрошенных, при плохом самочувствии — 28%.

Лечение, назначенное врачом, дополняют народными средствами 9% граждан. 31% посещали хоть раз целителей. БАДами пользуются 5%. К гомеопатии прибегают 7% респондентов.

Опрос проходил с 14 по 19 августа 2019 года среди 11 тыс.717 российских участников проекта «Здоровья Mail.ru».

Как сообщало ИА REGNUM, Росздравнадзор предупреждал, что лечение нетрадиционными способами и псевдо-препаратами несёт прямую угрозу жизни и здоровью человека.

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