Киев, 23 августа, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Судить о качестве украинской политики и политиков можно будет именно по тому, в какой степени они последуют совершенно верному призыву признать выбор жителей Крыма, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 23 августа, комментируя высказывания сенатора Сергея Цекова.

Digital.gov.ru Флаги России и Крыма

Как сообщалось ранее, Цеков призвал власти Украины разработать «план поэтапного признания Крыма частью России». Крым всё равно никогда не вернется в состав Украины, а признание свершившегося факта помогло бы нормализовать отношения между двумя государствами, а также пошло бы на пользу самой Украине.

«Идея разработать план по признанию Украиной выбора народа Крыма — идея правильная. По отношению к ней можно судить о качестве украинской политики и политиков.

В Киеве фанатично «держатся» за Крым — в чём тут причина? Там считают, что «отказ» от Крыма как-то принизил бы суверенность современной украинской власти? Думаю, что причина не в этом: отсутствие у современной украинской власти такого качества, как суверенность, очевидно сегодня всем.

Там видят неразрывную связь между Крымом и Донбассом, понимают, что следующим после Крыма шагом неизбежно должно было бы стать признание независимости ДНР и ЛНР? Так их независимость всё равно придётся признавать, это тоже очевидно!

В Киеве полагают, что в случае признания Крыма неотъемлемой частью России, а также независимости ДНР и ЛНР жители многих других регионов Украины последуют примеру Крыма и Донбасса? Возможно, что так. Но надо укреплять свою власть не внешними атрибутами, а правильной внутренней политикой, экономическим развитием. А вот здесь как раз наблюдается тормоз, перспективы на ближайший год у Украины печальные.

Стоит хотя бы немного углубиться в анализ политической мотивации позиции Киева по Крыму и Донбассу, и становится ясно как день, что эта якобы борьба за сохранение своего суверенитета является самым наглядным свидетельством зависимости Киева от внешних установок. США и ЕС требуют от Киева сохранять жёсткую антироссийскую линию — Киев берёт под козырёк.

Эта линия идёт во вред Украине, но оболванивание граждан в этой стране зашло уже так далеко, что не все из них отдают себе в этом отчёт. Этим активно пользуются недобросовестные политики, проходимцы. Для них будущее Украины менее важно, чем их сегодняшние амбиции, построенные на собственном шовинизме и антироссийском наказе Запада.

Чем больше Владимир Зеленский будет упорствовать в таком подходе, тем больше будет оснований относить и его к этой категории — ставленников Запада и проходимцев. А Украина будет продолжать терять время», — отметил Михаил Демурин.