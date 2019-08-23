Джокьякарта, Индонезия, 23 августа, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Правительство Индонезии нацелено достичь к 2020 году двух миллионов туристов, прибывающих в провинцию Центральная Ява и Джокьякарту, сообщает информационное агентство Antara.

DANIEL JULIE Храм Боробудур. Центральная Ява

Министр туризма Индонезии Ариф Яхья посетил с рабочим визитом провинцию Центральная Ява.

«Это четвертое место, которое я посетил из пяти приоритетных направлений, установленных президентом Джоко Видодо 15 июля 2019 года», — заявил министр туризма.

По его словам, чтобы достичь цели в два миллиона иностранных туристов, необходимо ускорить развитие региона с точки зрения достопримечательностей, удобств и доступности. Аэропорт Джокьякарты уже превысил свои возможности в четыре раза.

По этой причине правительство Индонезии выделило дополнительный бюджет для пяти приоритетных туристических направлений на развитие базовой инфраструктуры в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр туризма Индонезиизаявил, что рассчитывает достичь общенациональной цели в 20 млн иностранных туристов к концу 2019 года.

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