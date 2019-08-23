Киев, 23 августа, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Полуостров Крым должен быть возвращён Украине — такова жёсткая позиция Киева. Об этом заявил 23 августа президент Украины Владимир Зеленский, общаясь в Киеве с представителями ветеранских и волонтерских организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Зеленский подчеркнул, что Киев, разумеется, хочет возвращения Крыма в состав Украины. Он добавил, что не сомневается в таком исходе.

Украинский лидер заявил также, что каждый крымчанин для него — украинец, а территория полуострова — украинская земля, возврата которой власти продолжат добиваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, российское руководство не раз подчеркивало, что вопрос принадлежности Крыма России закрыт. Полуостров стал частью РФ после референдума 2014 года. Киев, однако, продолжает заявлять претензии на регион. В Совете Федерации в связи с этим Зеленскому посоветовали разработать «план постепенного признания Крыма в составе России».

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