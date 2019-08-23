Санкт-Петербург, 23 августа, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» (первый серийный корабль проекта 22 350) ушел из Санкт-Петербурга на завершающий этап заводских испытаний. Вместе с последующими государственными испытаниями тестирование корабля продлится до декабря 2019 года, после чего он официально войдет в состав ВМФ России.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрегат «Адмирал флота Касатонов»

«Во время испытаний экипаж и сдаточная команда должны проверить работу всех систем, механизмов, оборудования, технических средств и комплексов, оружия и вооружения», — отметили в пресс-службе ПАО «Северная верфь», где был построен фрегат.

Напомним, головным фрегатом проекта 22 350 стал корабль «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов», согласно проекту, предназначен для поражения надводных, подводных, воздушных и наземных целей, совместных действий с морскими десантами, охраны государственных границ, для участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных районах Мирового океана.

С помощью специальной архитектуры сплошной надстройки физические поля фрегата минимизированы, что понижает радиолокационную и оптическую заметность корабля.

Водоизмещение фрегата — 5000 тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 м, скорость — до 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — 170−210 человек.

Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 калибра 130 мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр-НКЭ», зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», противолодочный комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.