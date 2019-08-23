Москва, 23 августа, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Законопроект о запрете устанавливать кондиционеры и другую технику на фасадах некоторых зданий правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идёт об объектах культурного наследия, которые входят в соответствующий реестр. Так, правительство предлагает запретить устанавливать на фасадах таких зданий внешние блоки кондиционеров и других средств технического обеспечения.

Если закон будет принят, то собственникам м арендаторам помещений в домах, фасады которых считаются объектом культурного наследия, придётся в течение года демонтировать уже установленные внешние блоки кондиционеров.