Кирово-Чепецк, Кировская область, 23 августа, 2019, 12:24 — ИА Регнум. На территории филиала компании «УралХим», расположенного в городе Кирово-Чепецк, введена в эксплуатацию новая азотная станция. Современные установки станут заменой оборудованию, выработавшему свой эксплуатационный срок, сообщает пресс-служба компании 23 августа.

Пресс-служба компании Открытие новой станции

Пресс-служба компании Открытие новой станции

Отвечать за эксплуатацию объекта будет компания ООО «Криогаз», дочернее предприятие «Криогенмаша». Сообщается, что новая азотная станция состоит из двух современных криогенных воздухоразделительных установок ААж-5,5, системы хранения жидкого азота суммарным объемом 500 кубометров, системы автономного водообеспечения и компрессорного оборудования.

Генеральный директор «Криогенмаша» Мария Соколова отметила, что первый проект компании по снабжению техническими газами крупного промышленного потребителя начался ровно десять лет назад. По состоянию на 2019 год у предприятия уже восемь подобных проектов.

Напомним, по регламенту, для производств ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» требуется газообразный азот с содержанием азота не менее 99,99% и кислорода не более 0,01% объемных. При этом, учитывая особенности производств, подача азота должна осуществляться непрерывно (в том числе при отсутствии напряжения или остановки станции на ремонт и профилактического обслуживания.