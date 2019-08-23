Москва, 23 августа, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Перебоев в работе аэропорта «Домодедово» по причине погодных условий нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе транспортного объекта.

(сс) Gellinger Cамолет

«Видимость в районе аэродрома «Домодедово» выше 10 тыс. метров. За сутки службы аэропорта обслужили более 600 рейсов», — заявил представитель «Домодедово».

Представитель аэропорта отметил, что задержек, отмен и уходов на запасные аэродромы из-за погодных условий нет.

«Причины изменения времени прилёта и вылета отдельных рейсов необходимо уточнять у авиаперевозчиков», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания», по состоянию на 08:30 московские аэропорты отменили и перенесли 49 авиарейсов. При этом большая часть перенесённых полётов пришлась на «Домодедово», где было задержано 32 рейса, а ещё пять отменено.