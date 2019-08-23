«Решение принимают люди, далёкие от народа»: воронежцы об отмене маршрутов
Воронеж, 23 августа, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Планы властей Воронежа по отмене почти 30 городских маршрутов с целью оптимизации схемы дорожного движения вызвали резко отрицательную реакцию горожан в социальных сетях. Участники обсуждения переживают: чем будут заменены отмененные — привычные и для многих удобные — маршруты и не станет ли ситуация с общественным транспортом в Воронеже ещё хуже.
В комментариях воронежцы сомневаются, что ликвидированным маршрутам власти смогут дать адекватную замену, и опасаются, что с введением новой транспортной схемы ситуация с общественным транспортом станет только хуже.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Воронеже был представлен на обсуждение новый проект комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. В частности, она предусматривает отмену 29 маршрутов, которые разработчики сочли дублирующими или невостребованными. Впрочем, как следует из комментариев горожан, сами жители эти маршруты невостребованными не считают. Добавим, что на осень этого года в Воронеже запланировано повышение тарифа на проезд до 23 рублей (с 17): новый тариф, как заявляли ранее чиновники, «привязан» к новой схеме организации движения.
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