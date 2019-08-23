Ульяновск, 23 августа, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) представил семь новых версий коммерческой модели УАЗ «Профи». Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».

АвтоВзгляд UAZ

Увидеть новые модификации УАЗ «Профи» можно было прямо на территории автозавода. На площадке автопредприятия стояли: бортовая модель УАЗа с платформой и с краном-манипулятором, самосвал, фургон автолавка, гидроподъемник с люлькой, хлебный фургон, многофункциональный фургон с пятиместной кабиной и даже автодом.

«Уже осенью будет представлена девятиместная пассажирская модификация на базе УАЗ «Профи», — сообщил начальник отдела спецтехники Ульяновского автозавода Константин Салтыков.

Ранее Ульяновский автозавод выпускал «Профи» только в бортовой комплектации, бортовой с двойной кабиной, изотермический фургон, фургон и рефрижератор.

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