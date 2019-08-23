Нижний Тагил, Свердловская область, 23 августа, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве совершённом группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки надзорного органа, а его расследование находится на контроле прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что от действий застройщика второго дома жилищного комплекса «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле пострадали 29 дольщиков. Их совокупный ущерб, понесённый от мошеннических действий, составляет не менее 8,8 млн рублей.