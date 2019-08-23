Москва, 23 августа, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Российский писатель Дмитрий Глуховский официально анонсировал фильм по книге «Метро 2033». Анонс состоялся в рамках прямого эфира телеканала «ТВ-3» в социальной сети «ВКонтакте» 22 августа.

Vk.com/dg Дмитрий Глуховский. Книга «Метро 2033»

Созданием фильма по «Метро 2033» будут заниматься компании «ТВ-3», «ТНТ-Premier Studios» и «Централ Партнершип». Премьера картины, по заявлению писателя, должна состояться 1 января 2022 года.

Напомним, «Метро 2033» — популярный роман Дмитрия Глуховского, рассказывающий о жизни людей в московском метро после ядерной войны. На основе произведения также была создана серия одноимённых видеоигр от компании 4A Games.