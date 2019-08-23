Москва, 23 августа, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Российские клиенты виртуальной торговой площадки AliExpress получили возможность возвращать некоторые виды товаров продавцам в Китае, не объясняя причин. Об этом говорится в сообщении компании.

Магазин AliExpress

Пока такой возврат разрешён для 10 млн самых популярных товаров, но позже его хотят расширить почти на весь ассортимент, включая одежду, обувь, ноутбуки и планшеты. Вернуть товар можно в течение двух недель после доставки вне зависимости от стоимости. Не подлежит возврату нижнее белье, пошитые на заказ свадебные платья и электронные компоненты.

Прежде возврат допускался при явном несоответствии заявленным при покупке характеристикам. Покупатель должен был вступить в диалог с продавцом, договориться об обратной пересылке и оплатить её.

Теперь необходимо получить специальный код в диалоге с продавцом и предъявить его в отделении «Почты России». В компании полагают, что обратный перевод денег не должен занять больше 21 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская торговая площадка AliExpress ищет партнеров в России для поставки в магазины непродовольственных товаров.

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