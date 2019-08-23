Москва, 23 августа, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Большинство жителей России одобряют внедрение «умных» технологий и устройств. Хотят жить в «умном» доме 60% граждан. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

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Готовы пользоваться голосовыми помощниками, в смартфонах и других устройствах 59% респондентов, носить одежду из «умных» материалов — 55%.

Меньше желания вызывает у граждан РФ использование очков, которые самостоятельно находят информацию в интернете о любом объекте, на который направлен взгляд (37%), и устройств, с помощью которых можно отдавать команды компьютеру силой мысли (32%).

Опрос проведен в июне 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследований, системы «умных городов» смогут высвобождать до 125 часов в год на каждого человека. И освобождение времени — не единственное преимущество.

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