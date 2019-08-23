Улан-Удэ, 23 августа, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Совет по правам человека при президенте России принял рекомендации по итогам выездного заседания в Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе совета, в том числе предлагается создать «Байкальскую туристическую полицию».

Аркадий Зарубин Бухта Змеиная в Чивыркуйском заливе. Байкал. Бурятия

В задачи нового органа должен войти, по мнению представителей совета, контроль за соблюдением туристического и природоохранного законодательства.

В докладе отмечается, что за последние пять лет «угрозы Байкальскому участку всемирного наследия резко обострились», а усилия по их решению часто приводят к обратному результату: попыткам ослабления природоохранных норм. В частности, в Совете напомнили про сокращение водоохранной зоны в 2018 году.

Для преодоления этой тенденции также предложено ограничить природопользование на озере, основанное на предельно допустимой рекреационной нагрузке на экосистемы в пределах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время власти планируют ослабить действующие нормы предельно допустимых воздействий на озеро Байкал. По мнению чиновников, действующий приказ мешает строительству очистных, экологи считают, что это станет очередным ударом для экологии озера.

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