Махачкала, 23 августа, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Свыше 400 учителей необходимо устроить в дагестанские школы для решения проблемы дефицита педагогических кадров. Наибольшую нехватку преподавателей испытывают учреждения в сельской местности. Об этом на совещании работников образования республики заявила вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе глав и правительства региона.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«Одним из серьёзных факторов, снижающих качество образования, является дефицит педагогических кадров в школах. В минувшем году по итогам мониторинга зафиксировано более 400 вакансий в школах республики. Наибольшую нехватку сельские школы испытывают в учителях английского языка, математики и русского языка», — сказала Омарова.

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Министр напомнила, что для решения этой проблемы в Дагестане стартует реализация проекта «Сельский (земский) учитель». Педагог может получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей при условии, что он отработает в сельской школе не менее пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках данного проекта в 2019 году власти Дагестана рассчитывают привлечь на работу в сельские школы 50 учителей. По состоянию на 1 августа на участие в программе записалось свыше 30 специалистов.