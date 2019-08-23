Ярославль, 23 августа, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Красноперекопский районный суд вынес решение прекратить уголовное дело в отношении директора АО «Яргорэлектротранс» Ильхама Худиева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ильхам Худиев

Судья удовлетворил ходатайство защиты о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием подсудимого. Как заявил адвокат, Худиев сам написал явку с повинной и активно помогал следствию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Худиев обвинялся в посредничестве в передаче взятки от двух предпринимателей заместителю главы администрации Фрунзенского района Ярославля Игорю Соколовскому.

А вот такое же ходатайство защиты одного из предпринимателей суд не удовлетворил. Рассмотрение дела двух взяткодателей продолжится. Сам Ильхам Худиев поблагодарил суд за такое решение и попросил о снисхождении для двух оставшихся в деле подсудимых. Против прекращения дела выступала прокуратура. Будет ли она обжаловать решение Красноперекопского суда, пока неизвестно.

Ильхам Худиев продолжает руководить «Яргорэлектротрансом», принадлежащим мэрии Ярославля.