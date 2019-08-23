Москва, 23 августа, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Через центры государственных услуг «Мои Документы» с 2013 года в управление Росреестра по Москве поступило более 4,2 млн заявлений об операциях с недвижимостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе управления.

Government.ru Офис «Мои документы». Москва

При этом 580 тыс. заявлений было обработано за первые семь месяцев 2019 года. Это примерно вдвое больше, чем за весь 2013 год.

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«Важно отметить, что с декабря 2018 года во Дворце госуслуг на ВДНХ москвичам стала доступна ещё одна государственная услуга Росреестра — экстерриториальная подача документов. Так, зарегистрировать право можно из Москвы в любом регионе России, независимо от места расположения объекта недвижимости», — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Как сообщало ИА REGNUM, количество сделок с недвижимостью в Москве в июле увеличилось. За месяц зарегистрировали 12 563 перехода прав на жильё, что на 14% выше показателей июня.