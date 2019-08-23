Оренбург, 23 августа, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Оренбургская область за семь месяцев 2019 года увеличило на 19,4% (39 млрд рублей) налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации. Такую статистику сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по региону в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджетные деньги

В частности, отмечен рост поступлений за счет налога на добавленную стоимость — в 1,3 раза, налога на прибыль организаций — на 23,9%, а также налога на добычу полезных ископаемых — на 17,9%.

В общей сложности сумма налоговых перечислений составила 241 млрд рублей.

В федеральный бюджет объем поступлений из Оренбуржья вырос на 21,4% (33,2 млрд рублей) и составил 188,4 млрд рублей.