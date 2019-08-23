Оренбург, 23 августа, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области за первое полугодие среднедушевые доходы населения составили 23 270,4 рубля в месяц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате, произошло падение реальных доходов на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

В январе-июне 2019 года произошел рост доли оплаты труда (в том числе скрытой зарплаты) — на 0,9%, доли доходов от предпринимательской деятельности — на 0,3%. На этом фоне наблюдалось сокращение доли социальных выплат на 1,1%, а также доходов от собственности — на 0,2%.

Потребительские расходы выросли на 1,8%. На обязательные платежи население потратило 13,3% своих доходов, что на 0,7% больше в сравнении с первым полугодием 2018 года.