Киев, 23 августа, 2019, 10:54 — ИА Регнум. «Голос Америки» сообщает, что после начала торговой войны между США и Китаем украинские производители начали замещать американцев на рынке кукурузы в КНР.

Minagro.gov.ua Кукуруза

Материал был опубликован 22 августа и основан на данных Successful Farming.

Как говорится в статье, еще в 2011—2012 гг. США поставляли в Китай 5 млн тонн кукурузы, но в этом году американские производители поставили только 0,3 млн тонн продукции — менее 10% от всего китайского импорта. В то же время Украина усиленно наращивает поставки, объем которых ожидается на уровне 4 млн тонн — 80% от всего импорта Китая.

«Большая часть кукурузы поступала в Китай из Иллинойса, до того как провальная торговая война Трампа убила наш доступ к рынкам», — комментирует ситуацию Конгрессмен от штата Иллинойс Робин Келли.

В долгосрочной перспективе угроза, что Украина предстанет как основной экспортер кукурузы в Китай, продолжает расти, — говорится в статье. Вместе с тем источник отмечает, что урожайность кукурузы на Украине достигла уровня ЕС, и поэтому, чтобы нарастить ее еще больше, Украина должна прибегнуть к использованию «биотехнологической кукурузы ГМО», что сейчас запрещено законодательством.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно официальным данным, экспорт зерновых культур с Украины с начала 2019/20 МГ по состоянию на 22 августа 2019 г. составил почти 7 млн т, что на 2,25 млн т (или на 47%) выше показателя минувшего года (4,73 млн т). При этом экспорт кукурузы на внешние рынки за отчетный период составил 1,68 млн т (выше на 60,9%, чем в прошлом МГ). Кроме того, объем экспорта пшеницы с начала сезона вырос на 49,6%, или на 1,2 млн т, и составил 3,66 млн тонн.

В августе эксперты Украинского института будущего (UIF) и Latifundist Media представили стратегию развития агросектора Украины до 2030 года «Украина — мировой супермаркет экологических продуктов». В документе отмечается, что страна займет лидирующие позиции по производству и экспорту кукурузы и подсолнечного масла, а также войдет в тройку мировых лидеров по производству и экспорту пшеницы, ячменя и муки.