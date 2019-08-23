Красноярск, 23 августа, 2019, 10:40 — ИА Регнум. ФБУ «Авиалесоохрана» опубликовало оперативную информацию, свидетельствующую о значительном уменьшении площади лесных пожаров в России, по которым проводились работы по активному тушению, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Ylvers Пожар в лесу

По состоянию на утро 23 августа в стране действовало 136 очагов общей площадью 43 976 га, тогда как сутки назад, 22 августа, на российской территории бушевало 140 таких лесных пожаров, а площадь, пройденная огнём, составляла 102 162 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наибольший объем горящего леса зарегистрирован в Сибири и на Дальнем Востоке.

Больше всего лесных возгораний 23 августа находится в Красноярском крае (98 пожаров площадью 23 434 га). Далее следуют: Чукотка (три пожара площадью 1 566 га) и Камчатка (один пожар площадью 6 575 га).