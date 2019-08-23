Ярославль, 23 августа, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославле начался суд над директором «Яргорэлектротранса» Ильхамом Худиевым, а также двумя индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Предприниматели Асиф Ахметов и Рамиль Аббасов обвиняются в даче взятке должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (статья 291, часть 3 УК РФ). Взяткополучателем выступал ранее задержанный заместитель главы администрации Фрунзенского района Игорь Соколовский. За взятку он обещал отсрочить снос незаконно размещенных ларьков предпринимателей.

Директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев выступал посредником в даче взяток. Его судят по статье 291.1 «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения».

Суммы взяток составляли 50 и 40 тысяч рублей, однако, по данным следствия, Худиев успел передать Соколовскому лишь часть денег — 40 и 20 тысяч. Игорь Соколовский был задержан и арестован в январе 2019 года. В марте Ильхам Худиев написал явку с повинной. То же самое сделали и взяткодатели.

В начале судебного заседания адвокаты подсудимых ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием подсудимых. Против этого выступила сторона обвинения.