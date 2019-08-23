Берлин, 23 августа, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Появилось изображение раллийного электрокара Opel Corsa-e Rally, который будет представлен автокомпанией на предстоящем автосалоне во Франкфурте. Фото размещено на сайте Tarantas.news.

Tarantas.news Opel Corsa-e Rally

Сообщается, что новая модель будет участвовать в соревнованиях ADAC Opel e-Rally Cup 2020 года вместо Adam R2.

За базу рейтингового авто взята серийная модель Corsa-e. В движение его приводит 134-сильный электромотор с 260 Нм крутящего момента. Он работает с аккумулятором на 50 кВт /ч. Такой же аккумулятор стоит и у дорожной версии электрического супермини.

Из новшеств нового автомобиля стоит отметить дифференциал с ограничением проскальзывания Torsen и спортивный окрас корпуса.

Всего немецкая автокомпания планирует собрать 15 экземпляров нового Corsa-e Rally для Кубка ралли ADAC 2020−2021 годов.

Напомним, звание самого быстрого сарая в мире получила во время Ultimate Street Car Event на гоночной трассе Санта-Под чудо-машина, представляющая из себя сарай оснащенный 4,2-литровым V8 двигателем от Audi RS4. Чудо-машина проехала четверть мили за 15,49 секунды, разогнавшись до 138 км/ч, обогнав немецкий хэтчбек Opel Astra, который проехал этот участок за 16,03 секунды.

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