Салехард, 23 августа, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Ямальские поисковики получат денежную помощь от правительства региона. Механизм финансирования поисковых отрядов Ямала поручил разработать глава региона Дмитрий Артюхов после посещения лагеря международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» в Ленинградской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Обелиск «Синявинские высоты»

Предлагается финансировать из бюджета региона питание и проезд поездом или самолётом.

«Доставку груза тоже включили, нас просили об этом сами поисковики», — отметил Дмитрий Артюхов.

В Ямало-Ненецком автономном округе действует 26 поисковых отрядов, которые насчитывают 382 человека в возрасте до 30 лет. В 2019 году ямальские отряды вместе с другими поисковиками со всей России обнаружили уже останки 193 красноармейцев, установлено пять имён павших героев, найдены родственники одного бойца.