Казань, 23 августа, 2019, 10:04 — ИА Регнум. В столице Татарии сегодня, 23 августа 2019 года, стартуют сразу три интересных события мира культуры — неделя кино, XI международный этнический фестиваль «Крутушка» и гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Казани. Сайт kzn.ru «Вкусная Казань»

Открытие недели кино планируется в Казани в сквере Аксёнова, а также сегодня в кинотеатре «Мир» покажут документальный фильм Салавата Юзеева «Шихаб Хазрат». В последующие дни зрителям представят кинокартину «Мулла», детский юмористический короткометражный телесериал «И в шутку, и всерьез» и фильм, находящийся в кинопрокате, — «Водяная» Алексея Барыкина.

Завтра, 24 августа, в Старо-Татарской слободе жители и гости Казани смогут принять участие в ставшей традицией «Всероссийской ночи кино».

В посёлке Крутушка, недалеко от Казани, с 23 по 25 августа состоится XI Международный этнический фестиваль «Крутушка», который объединит на своей площадке исполнителей этнической музыки из разных регионов России и зарубежья. Зрителям представят традиции возрождения артельной пастушьей игры на рожках. Также с лекцией на тему «Что есть что в русской кухне» выступит один из бренд-шефов. Гостей на мастер-классах научат варить овсяный кисель, разные каши и готовить кулебяки, а также печь традиционные татарские сладости.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», в котором принимают участие свыше 70 ресторанов и кафе из разных городов России, открывает сегодня свои двери для гостей в Казани. Он проводится в шестой раз и будет разбит на зоны по тематикам. Для посетителей также будут работать мастер-классы. Главным событием станет презентация торта «Казань». В мэрии напомнили, что в дни фестиваля будет ограничено движение транспорта по улице Сибгата Хакима.