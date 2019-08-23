Метрополитен Новосибирска обновил сайт
Новосибирск, 23 августа, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Новосибирский метрополитен запустил новую версию сайта. Отмечается, что сайт стал более информативен и удобен в пользовании.
Над его дизайном работаладизайн-студия Code Studio.
Как рассказал руководитель и арт-директор Code Studio Александр Смирнов, перед созданием новой версии сайта новосибирского метро был изучен российский и зарубежный опыт.
Информация о нововведениях, изменениях в правилах, новости не только о работе новосибирской подземки, но и о деятельности метрополитенов в стране и за рубежом, обратная связь — всё это теперь есть на сайте новосибирской подземки.
Кроме того, сайт является полностью адаптивным к любым устройствам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить документы для завершения строительства Дзержинской линии.