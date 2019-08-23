Ярославль, 23 августа, 2019, 09:49 — ИА Регнум. 22 августа во время вступительного экзамена в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского с потолка упал кусок штукатурки. Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обрушение штукатурки в Ярославле

В аудитории в момент обрушения находилось 13 человек. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в самом вузе, никто не пострадал. Кусок штукатурки рикошетом попал в ногу девушке, сдававшей экзамен.

«Упавший осколок задел ногу девушки, к счастью, ущерба ее здоровью нет. Ей принесены извинения. Экзамен продолжился в соседней аудитории. Через 10 минут на месте был курирующий проректор», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ЯГПУ.

Экзамены проходили в магистратуру факультета социального управления. Здание, которое занимает факультет, было построено в 1870 году, ему 150 лет. По словам руководства вуза, аудитория была отремонтирована три года назад, проходила положенное обследование.

«Здание старое. То, что произошло — реакция на повышенную влажность из-за сырой погоды. Штукатурка начала отходить. Руководство вуза предпринимает все меры, чтобы подобного не повторилось», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ЯГПУ.

В университете создана комиссия по разбору данного инцидента.