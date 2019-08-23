Маунтин-Вью, США, 23 августа, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Администрация рекламного аукциона (DSP, автоматизированная система покупки) Google заблокировала платформу Adobe из-за подозрения в распространении вредоносной рекламы. Об этом 22 августа сообщил портал Adweek.

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Таким образом, пользователи из ЕС теперь не могут использовать DSP от Adobe для покупки рекламных ресурсов в Google Ad Manager, также известный как AdX. Издание отмечает: существуют опасения, что DSP Adobe недавно стали использовать как инструмент для распространения вредоносной рекламы, которую как инструмент использовала группа хакеров eGobbler.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что сумма ущерба атаки русскоязычной хакерской группы Silence против банков в 30 странах мира составила 272 млн рублей. Такой ущерб группа нанесла в период с июня 2016 года по июнь 2019-го.