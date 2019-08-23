Уфа, 23 августа, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Вылет рейса из Уфы в Москву авиакомпании «Ред Вингс» задержан более чем на 6 часов, 23 августа сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

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Согласно расписанию, самолет из Уфы в Москву должен был вылететь сегодня в 6:30. Но, по информации размещенной на онлайн-табло, время вылета лайнера перенесено на 12:50.

В Уфу из Москвы самолет вернется также с задержкой.

Причины задержки рейса пока не названы.