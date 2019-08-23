Биробиджан, 23 августа, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Продавцы в столице ЕАО Биробиджане решили нажиться на тяжелой ситуации, которая сложилась в области из-за паводка, и подняли цены на бутилированную воду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители жалуются в СМИ и постят в социальных сетях чеки, из которых следует, что цена пятилитровой бутыли обычной воды теперь более 100 рублей. Впрочем, не все предприниматели Биробиджана такие жадные. Есть и такие, которые бесплатно передают тонны питьевой воды для нужд жителей затопленных посёлков.

Как сообщало ИА REGNUM, Биробиджан продолжает топить. По состоянию на 07:00 (по местному времени) 23 августа затоплены 117 домов, ночью эвакуированы 17 жителей. В ПВР находятся 27 человек, остальные разместились у родных и знакомых.