Москва, 23 августа, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года продолжили только четыре субъекта Российской Федерации. Это Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чеченская Республика.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустой кошелек

Читайте также: Провал майских указов: Прикамье не осилило показателей зарплат для медиков

Во всех остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, например, целевые значения по повышению зарплат педагогов дошкольных организаций — работников детских садов и яслей из 85 регионов за отчётный период удержали только шесть. Это Белгородская, Ленинградская, Пензенская, Новгородская области, а также Алтайский край и Чечня.

Отмечается, что, согласно данным Росстата за январь — июнь 2019 года, предусмотренный майскими указами уровень зарплат в целом по стране не сохраняется для педагогов дошкольных организаций (86,7%) и дополнительного образования (92,9%), а также для всех медицинских работников — врачей (197,8%), среднего (98,2%) и младшего медперсонала (88,8%).

Также по теме: Высокая цена майских указов: за счёт чего выросли зарплаты врачей

Напомним, в частности, майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года устанавливают, что заработная плата педагогов должна быть не ниже средней зарплаты в регионе, где они работают. Однако зачастую, чтобы добиться этого показателя, педагогов заставляют работать на полторы и более ставок, что и создает видимость высокой зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата о «среднемесячных доходах от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, майский указ президента Владимира Путина о повышении зарплат учителям выполнили в 16 российских регионах. В остальных регионах страны формально указы не были выполнены хотя бы по одной категории бюджетников.