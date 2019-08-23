Санкт-Петербург, 23 августа, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Вслед за появлением пластиковой «Единой карты петербуржца» в Северной столице будет запущен проект «Электронная карта мигранта». Его целью является создание в городе единого механизма контроля за миграционными потоками и оперативного учета трудовых мигрантов, сообщили в Смольном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Электронная карта мигранта» будет представлять собой пластиковый документ с чипом, содержащим персональные данные о гражданине, его фотографию, отпечатки пальцев, место работы, информацию о налоговых платежах и другие сведения.

Как рассчитывают власти, это позволит исключить подделку документов, в том числе при оформлении мигрантами трудовых патентов, что, в свою очередь, увеличит поступления в городскую казну.

Кроме того, как сообщили представители Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, начиная с сентября проверка прибывающих в Петербург мигрантов в аэропорту «Пулково» будет осуществляться не только в зоне прилета, но и во время их вылета, что обеспечит дополнительный контроль за их своевременным убытием, в том числе в случае депортации. Аналогичные меры будут предприняты и на вокзалах Петербурга.

«С каждым годом поток иностранных граждан, приезжающих к нам в поисках работы и более благополучной жизни, продолжает расти <…> Вместе с тем порядок их пребывания в Санкт-Петербурге должен быть максимально прозрачным и доступным. При этом необходимо вести постоянный контроль за соблюдением трудовыми мигрантами действующего законодательства и привлечением к ответственности правонарушителей», — заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь — июль 2019 года по решению судов в Петербурге за пределы Российской Федерации выдворено 1075 мигрантов, нарушивших правила въезда в РФ или пребывания в России. 80% из высланных — граждане Узбекистана и Таджикистана.