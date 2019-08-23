Нытва, Пермский край, 23 августа, 2019, 09:01 — ИА Регнум. В Нытве Пермского края дом для детей-сирот, построенный в 2014 — 2016 годах, признан аварийным и подлежит расселению. Из краевого бюджета выделено 50 млн рублей на представление другого жилья для выпускников детских домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Аварийный дом по ул. Ленина, 48 планируют расселить до начала зимы 2019 года. В настоящее время ищут помещения для переселения.

Напомним, дом в Нытве для такой льготной категории граждан, как дети-сироты, оказался в центре скандала. В доме, построенном в 2014 — 2016 годах, появились трещины. По результатам обследования вынесено заключение об аварийном состоянии здания.