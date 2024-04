Хельсинки, 23 августа, 2019, 08:58 — ИА Регнум. В предстоящей игре Control финской студии Remedy появятся песни музыкального коллектива Poets of the Fall. Об этом в специальном видео сообщили писатель Сэм Лэйк и вокалист группы Марко Сааресто. Ролик был опубликован 22 августа на YouTube-канале Remedy Entertainment Oyj.

Таким образом, Poets of the Fall, участвовавшие в создании саундтрека популярных видеоигр Max Payne 2 и Alan Wake, вновь порадуют геймеров своей музыкой. Remedy сообщила, что в Control будет звучать песня группы My Dark Disquiet из альбома «Ultraviolet» (2018).

Напомним, релиз игры Control на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК запланирован на 27 августа 2019 года. Игра будет представлять собой мистический шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от третьего лица.