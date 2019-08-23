Кызыл, 23 августа, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Зампред правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова выразила благодарность руководству Тувы за высокий уровень организации ЕГЭ в 2019 году. Республика вошла в число трёх регионов России, где Рособрнадзор испытал новые технологические решения проведения ЕГЭ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Как сообщает портал «ТуваОнлайн», нововведения позволяют ускорить процесс обработки результатов экзаменов, повысить степень информационной безопасности и уровень объективности проведения государственной итоговой аттестации в целом.

«В ходе ЕГЭ-2019 были применены, в частности, два новых подхода: передачи контрольно-измерительных материалов (КИМ) по сети Интернет в пункты проведения экзаменов (ППЭ) и технологии сканирования экзаменационных материалов непосредственно в экзаменационных аудиториях», — говорится в сообщении.

Между тем, предложения по совершенствованию ЕГЭ всё ещё продолжают поступать. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам экзаменационной кампании 2019 года от участников экзаменов, их родителей и педагогов поступило около 40 предложений.

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