Киев, 23 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. На Украине есть два города, которые обладают «особым статусом». Это Киев и Севастополь. Об этом в эфире телеканала NewsOne, говоря о дальнейшей судьбе самоуправления в Киеве, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Gov.ua Виталий Кличко

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Градоначальник пояснил, что, согласно украинскому законодательству, градоначальники этих населённых пунктов также являются главами городской администрации. При этом новые власти в настоящее время хотя изменить этот закон с целью, чтобы назначать управляющего городом «сверху» и лишить граждан права самим выбирать себе мэра.

«На Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. И вот в том законе прописано, что только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации», — подчеркнул Кличко.

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При этом, по его словам, новая власть хочет «сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Севастополь является не украинским, а российским городом федерального значения. В состав Российской Федерации он вошёл вместе с Крымом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и города проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Официальный Киев до сих пор не признал и не собирается признавать итоги всенародного волеизъявления, продолжая считать эти территории своими, но «оккупированными страной-агрессором».