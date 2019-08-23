Москва, 23 августа, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Антициклон определит погоду в Москве 23 августа, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

"Погоду в столичном регионе будет определять набирающий силы антициклон», — говорится в прогнозе.

Синоптики пояснили, что «облаков в небе будет немного, обойдется без дождей, а солнечные лучи смогут неплохо прогреть пришедший к берегам Москвы-реки прохладный воздух».

Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов, в Московской области — от 20 до 25 градусов. Скорость ветра не превысит 6 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы.