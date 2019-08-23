Нью-Йорк, США, 23 августа, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США — US Open. Жеребьёвка турнира состоялась 23 августа в Нью-Йорке.

Tatiana Мария Шарапова

Из-за низкого рейтинга Шарапова не попала в число сеяных теннисисток и могла встретиться с любой соперницей. Жребий решил, что это будет именно Серена Уильямс.

Соперницы впервые встретятся на столь ранней стадии. Раньше их турнирные пути никогда не пересекались до четвёртого круга.

В последний раз Шарапова и Уильямс играли друг с другом в 2016 году на Australian Open. По личным встречам американка ведёт с разгромным счётом 19:2.

Напомним, Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 26 августа по 7 сентября.

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