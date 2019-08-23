Оренбург, 23 августа, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области аграрии преодолели рубеж в 1 миллион тонн зерна нового урожая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Мсх.ru Уборка урожая

Скошено зерновых культур на площади 1 млн 123,6 тыс. га, обмолочено 1 млн 105,4 тыс. га, намолочено 1 млн 7,4 тыс. тонн.

Лидирует по общему намолоту Адамовский район — 81,9 тыс. тонн. Лучший результат по урожайности зафиксирован в Асекеевском районе — 18 ц/га.

Напомним, в 2018 году в Оренбургской области намолочено 2 млн 100 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 9 ц/га.