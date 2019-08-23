Москва, 23 августа, 2019, 08:18 — ИА Регнум. В выходные дни (24−25 августа) погода в Москве окажется в зоне действия антициклона, который придёт с запада. Осадков не ожидается, в столице будет тепло и солнечно, передают Метеоновости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музеон

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В субботу, 24 августа, днём в Москве воздух прогреется до +23, +25 °С, по области до +26 °С градусов, ветер юго-западный. Атмосферное давление высокое — 759−762 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 августа, возможны кратковременные дожди, но тёплая погода сохранится. Днём столбик термометра поднимется до +19, +24 °С. Ветер северо-западный.

Как сообщало ИА REGNUM, по-летнему жаркая погода, до +29 градусов установилась в Москве 21 августа.

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