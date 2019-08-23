Хабаровск, 23 августа, 2019, 08:14 — ИА Регнум. МЧС сообщило о выявлении нарушений противопожарной безопасности на избирательных участках Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Всего в регионе в единый день голосования будут задействованы 762 объекта. Из них инспекторы Государственного пожарного надзора проверили 688. Обнаружено более 70 нарушений, которые должны быть немедленно устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Хабаровском крае граждане будут выбирать депутата ГД РФ, депутатов краевой думы, мэров городов.