Хабаровск, 23 августа, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальний Восток сейчас приходится треть иностранных инвестиций в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Юрий Трутнев

«Если говорить об общем объёме иностранных инвестиций в структуре всех инвестиций, которые приходят на Дальний Восток, то их около 7%, не так уж много. Но если посмотреть ту же цифру в структуре всех прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию Российской Федерации, то на Дальний Восток стало приходить 33% за последние годы. Это в 16 раз больше, чем до начала нашей работы».