Барнаул, 23 августа, 2019, 07:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае разработали уникальный биологический препарат под рабочим названием «ФитАп», повышающий умственную и физическую работоспособность. Исследования на животных уже показали его высокую адаптогенную активность. Подробности о совместной разработке ученых Научно-исследовательского института биологической медицины опорного Алтайского государственного университета (АлтГУ) и специалистов фармацевтического завода «Гален» сообщает сегодня, 23 августа, пресс-служба АлтГУ.

АлтГУ Препарат для повышения выносливости создан на Алтае

«Этот комбинированный препарат уникален тем, что получен сочетанием биологически активных веществ животного и растительного происхождения», — поясняют авторы проекта.

По словам директора Научно-исследовательского института биологической медицины АлтГУ, доктора биологических наук, профессора Вячеслава Лампатова, «ФитАп» будет рекомендован в первую очередь людям, живущим в районах Крайнего Севера и мегаполисах, работающим в экстремальных условиях, вахтовым методом, а также спортсменам на этапах тренировок и реабилитации.

Известно, что в ближайшее время начнётся выпуск экспериментальной партии препарата, а к концу года его планируют зарегистрировать как биологически активную добавку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, фармацевтический завод «Гален» входит в состав Алтайского биофармацевтического кластера и является стратегическим партнером АлтГУ в реализации нескольких проектов по созданию биологических препаратов.