Москва, 23 августа, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Комары — переносчики вирусов денге, чикунгунья, Зика и желтой лихорадки широко распространились в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края. Местные жители и туристы рискуют заразиться опасными болезнями, пишут 23 августа «Известия».

francok35 Комар

Переносящие тропические болезни комары мигрируют из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления, отмечают ученые. Так, на Кубани зафиксировано семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

Процесс миграции комаров из тропических областей к северу назвал общемировой проблемой ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев. Комары доберутся до Швеции к 2050 году, в России же они перемещаются из южных регионов в центральную часть страны.

Опасные виды — Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они отличаются от привычных в России серых комаров белыми отметинами или пятнистым брюшком.

«Если комар-переносчик любой из этих лихорадок укусит лишь одного туриста, этого будет достаточно, чтобы весь регион охватила эпидемия», — полагает Лукашев.

В Крыму и Краснодарском крае необходимы профилактические мероприятия и подготовка запаса вакцин, полагают специалисты.

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