Самара, 23 августа, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Самолет, выполняющий рейс Самара — Санкт-Петербург в ночь на пятницу и вернувшийся после взлета в аэропорт вылета, вновь вылетел в Северную столицу, 23 августа сообщает пресс-служба аэропорта «Курумоч» в Самаре.

Самолёт в небе

Причины возвращения лайнера в Самару пока неизвестны.

Напомним, что самолет авиакомпании Smartavia, осуществляющий рейс 5N-532 из Самары в Санкт-Петербург, долетев до Нижнего Новгорода, вернулся в самарский аэропорт.

По словам одной из пассажирок, пилот объяснил возвращение технической неисправностью. Она также сообщила, что во время полета в салоне самолета было жарко. По возвращении в Самару у трапа пассажиров встречали автомобили МЧС и скорая помощь.